Монолог G7 — Семерка призвала Россию пойти на предложенное перемирие

В ходе встречи МИД стран "Большой семерки" в Канаде был представлен проект финального заявления, где особое внимание уделяется вопросу прекращения огня на Украине.
Согласно документу, участники G7 выразили поддержку готовности Киева к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на проект итогового коммюнике.
Кроме того, страны "семерки" обратились к российской стороне с призывом согласиться на условия равноправного перемирия и строго следовать его положениям.
Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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