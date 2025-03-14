Монолог G7 — Семерка призвала Россию пойти на предложенное перемирие

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В ходе встречи МИД стран "Большой семерки" в Канаде был представлен проект финального заявления, где особое внимание уделяется вопросу прекращения огня на Украине.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Согласно документу, участники G7 выразили поддержку готовности Киева к немедленному прекращению боевых действий. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на проект итогового коммюнике.

Кроме того, страны "семерки" обратились к российской стороне с призывом согласиться на условия равноправного перемирия и строго следовать его положениям.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

