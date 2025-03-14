Свободный атом — Россия поддержала ядерную программу Ирана

В Кремле подтвердили позицию России относительно иранской ядерной программы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что Москва признает за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики и создание соответствующей индустрии. Он подчеркнул, что Российская Федерация оказывает активное содействие Ирану в этой сфере.

Песков напомнил о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заключенном в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами, включая Россию.

Этот договор предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерных разработок. Однако, как отметил пресс-секретарь, выход Соединенных Штатов из соглашения в 2018 году и восстановление санкций привели к тому, что Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств, в частности, от ограничений на ядерные исследования и обогащение урана.

Российская сторона выражает надежду на возобновление полного выполнения СВПД всеми участниками, что, по мнению Москвы, является важным фактором обеспечения региональной стабильности и нераспространения ядерного оружия.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

