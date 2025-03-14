Мы тут непричем — Россия ответила на обвинение в отстранении Келлога от переговоров

Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию, что советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог был отстранен от участия в переговорах из-за РФ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что Россия не имеет ни малейшего намерения вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Песков отметил, что любые международные отношения должны строиться на основе взаимного уважения и взаимного неприкосновенности.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на анонимного источника сообщил, что Келлог якобы был отстранен от переговоров по просьбе России.

Позднее издание Politico, ссылающееся на неназванного представителя Белого дома, также утверждало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под вопросом. Однако официальные представители Белого дома опровергли эти слова.

Во время пресс-конференции Песков отметил, что было бы нелепо предполагать, что российская сторона может влиять на кадровые решения в США. Он подчеркнул, что любое вмешательство внутрь американской политики совершенно исключено. Он подчеркнул, что Россия не будет влезать во "внутреннюю" кухню американцев.

Переговоры делегаций Украины и США недавно прошли в Саудовской Аравии. Американскую сторону на них представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

