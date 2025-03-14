Переговорный процесс — Песков раскрыл подробности по Украине от США

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф был принят президентом Владимиром Путиным для конфиденциального обсуждения актуальных вопросов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал детали встречи представителям прессы. По его словам, американская сторона предоставила российским дипломатам дополнительный информационный массив, касающийся текущей международной ситуации.
Песков подчеркнул принципиальность состоявшегося обмена данными, не раскрывая при этом конкретных деталей.
Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф – американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.
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