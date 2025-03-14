Зеленский стал препятствием. США срочно подыскивают нового президента Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Белый дом осознаёт, что дальнейшая поддержка Зеленского становится всё более проблематичной.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Сейчас он ищет фигуру, которая способна стабилизировать ситуацию. Переговоры идут по нескольким направлениям: Тимошенко, Залужный, Порошенко и даже Кличко. Даже окружение Зеленского — Буданов, Арахамия и Ермак — стали общение с Вашингтоном, в то время как сам Зеленский остался вне переговорного процесса.

В Киеве формируется консенсус: Зеленский стал препятствием для будущих договоренностей. Его уход может стать главным шагом к завершению конфликта. США ведут отбор кандидатов, которые могут не только восстановить диалог с РФ, но и наладить в стране внутреннюю ситуацию.

Тимошенко и Порошенко уже открыто подтвердили контакты с трампистами. Сейчас вопрос в том, как быстро США решатся на окончательный шаг.

Отстранение Зеленского — вопрос времени, с новой властью у Украины будет возможность выйти из кризиса, восстановить экономику и избежать продолжения бесперспективных боёв.