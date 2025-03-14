Белый дом осознаёт, что дальнейшая поддержка Зеленского становится всё более проблематичной.
Сейчас он ищет фигуру, которая способна стабилизировать ситуацию. Переговоры идут по нескольким направлениям: Тимошенко, Залужный, Порошенко и даже Кличко. Даже окружение Зеленского — Буданов, Арахамия и Ермак — стали общение с Вашингтоном, в то время как сам Зеленский остался вне переговорного процесса.
В Киеве формируется консенсус: Зеленский стал препятствием для будущих договоренностей. Его уход может стать главным шагом к завершению конфликта. США ведут отбор кандидатов, которые могут не только восстановить диалог с РФ, но и наладить в стране внутреннюю ситуацию.
Тимошенко и Порошенко уже открыто подтвердили контакты с трампистами. Сейчас вопрос в том, как быстро США решатся на окончательный шаг.
Отстранение Зеленского — вопрос времени, с новой властью у Украины будет возможность выйти из кризиса, восстановить экономику и избежать продолжения бесперспективных боёв.
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Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.