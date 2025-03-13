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Шаг к миру: Франция призвала слушать мнение России по Украине

1:35
Мир

Председатель французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что недавние слова российского президента Владимира Путина о готовности заключить перемирие на Украине могут стать началом мирного процесса. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях политика.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Дюпон-Эньян подчеркнул, что заявление Путина даёт надежду на восстановление мира после продолжительных лет войны и разрушений. В то же время он подверг критике президента Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, обвинив их в разжигании конфликта и назвав такую политику исторически ошибочной.

Ранее Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил, что в целом поддерживает идею прекращения боевых действий на Украине. Однако российский президент отметил, что существует целый ряд вопросов по реализации такого перемирия, требующих внимательного подхода и предварительного обсуждения.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что России нужно не просто временное перемирие, а устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса.

Со своей стороны, бывший американский президент Дональд Трамп охарактеризовал последние высказывания Владимира Путина относительно возможного перемирия как весьма перспективные и выразил готовность лично встретиться с российским лидером для дальнейшего обсуждения данного вопроса.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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