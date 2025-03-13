Европа согласна на условия России по Украине

Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага высказал мнение, что условия мирного соглашения по ситуации на Украине может устанавливать исключительно российская сторона, поскольку в военном отношении именно она имеет решающее преимущество.
В своем Telegram-канале Блага подчеркнул, что вне зависимости от того, как кто-либо относится к текущей ситуации, реальность боевых действий такова, что право диктовать условия принадлежит России.
По его мнению, любое перемирие должно сопровождаться заключением мирного договора, учитывающего требования российской стороны, поскольку именно она доминирует в военных действиях. Без конструктивного диалога с Россией, считает депутат, достижение мира невозможно.
Ранее во вторник состоялись переговоры делегаций США и Украины на территории Саудовской Аравии. По итогам встречи офис украинского главы Владимира Зеленского опубликовал совместное с США заявление.
В документе говорится, что Украина согласилась с предложением Соединённых Штатов объявить 30-дневное перемирие, с возможностью его дальнейшего продления при согласии всех сторон. В заявлении также отмечено, что американская сторона незамедлительно отменяет ранее введённое ограничение на обмен разведывательной информацией и возобновляет поставки вооружения Украине.
В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что высказанная на саудовской встрече инициатива о краткосрочном прекращении огня требует доработки с учётом российских интересов. По словам Ушакова, предложенное временное перемирие представляет собой лишь кратковременную передышку для вооружённых сил Украины.
Он напомнил, что российская сторона заинтересована в долгосрочном и устойчивом мирном решении ситуации, учитывающем озабоченности и требования Москвы. При этом окончательную официальную позицию относительно предложенного американцами 30-дневного перемирия озвучит президент России Владимир Путин.
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