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Не для публики: что Трамп приготовил России в случае отказа от перемирия

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Мир

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация располагает рядом инструментов воздействия на Россию.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Однако он предпочёл не вдаваться в подробности, поскольку на данный момент ведутся переговоры с Москвой по урегулированию ситуации на Украине, которые складываются в положительном ключе.

Перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что несмотря на наличие механизмов давления, сейчас главное сосредоточиться на конструктивном диалоге.

Министр финансов Скотт Бессент дополнил, что Вашингтон не намерен колебаться в вопросе ужесточения санкций. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что при необходимости меры будут усиливаться до максимального уровня, если это поспособствует успешному разрешению конфликта.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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