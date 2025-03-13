Не для публики: что Трамп приготовил России в случае отказа от перемирия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что администрация располагает рядом инструментов воздействия на Россию.
Однако он предпочёл не вдаваться в подробности, поскольку на данный момент ведутся переговоры с Москвой по урегулированию ситуации на Украине, которые складываются в положительном ключе.
Перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что несмотря на наличие механизмов давления, сейчас главное сосредоточиться на конструктивном диалоге.
Министр финансов Скотт Бессент дополнил, что Вашингтон не намерен колебаться в вопросе ужесточения санкций. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что при необходимости меры будут усиливаться до максимального уровня, если это поспособствует успешному разрешению конфликта.
Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.
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