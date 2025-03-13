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Американская экспансия: стало известно отношение американцев к политике Трампа

2:45
Мир

Недавнее исследование, проведённое Ipsos в сотрудничестве с агентством Reuters, выявило, что лишь единичный процент взрослых американцев считает вопрос расширения территории США приоритетом.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

На вопрос о том, какая из проблем должна занимать центральное место в повестке сегодняшней американской политики, только 1% участников опроса отдал предпочтение данной инициативе.

В то же время большинство, около 61%, полагали, что основной упор следует делать на борьбу с инфляцией, а 13% респондентов выбрали уменьшение размеров федерального аппарата.

Идея о присоединении Канады к территории США, выдвинутая самим Дональдом Трампом, получила поддержку лишь у 17% опрошенных, причем среди республиканцев этот показатель достиг 26%.

Аналогично, предложение взять под контроль сектор Газа оказалось привлекательным для 21% участников исследования, а среди республиканцев — для 34%. Интересно, что концепция включения в состав США Гренландии и Панамского канала нашла более широкую поддержку среди представителей республиканской партии — за неё проголосовали 65% членов, тогда как 89% сторонников Демократической партии высказались против подобных инициатив.

Опрос проводился в течение двух дней среди 1422 совершеннолетних американцев и завершился в середине недели, при этом точные даты не были указаны, а статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях в области территориальных изменений. Он высказывал идею приобретения Гренландии, а Канаде предлагал перейти в разряд штатов, став, таким образом, 51-м. Кроме того, американский лидер утверждал, что США планируют взять под контроль Газу с обязательством проведения восстановительных работ, что должно превратить регион в своего рода "ближневосточную ривьеру". На своей инаугурационной речи 20 января Трамп озвучил и планы по урегулированию ситуации в Панамском канале.

Впоследствии госсекретарь Марко Рубио в ходе визита в Панаму 2 февраля отметил, что намерения президента направлены на изменение существующего статуса-кво в регионе в условиях растущего влияния Китая. Эти заявления вызвали ответную реакцию: глава Панамы подтвердил, что правительство не намерено продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Уточнения

Пана́мский кана́л — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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