Президент США Дональд Трамп выразил положительное отношение к заявлениям российского лидера о возможности прекращения боевых действий на Украине.
На пресс‑конференции в Белом доме, которая состоялась перед его встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп отметил, что слова Путина выглядят многообещающе.
Он также подчеркнул свою готовность встретиться с российским президентом для обсуждения этой инициативы, добавив, что добиться прекращения огня следует как можно быстрее.
Со своей стороны, 13 марта Владимир Путин озвучил свою позицию, согласно которой прекращение военных действий в Украине должно стать первым шагом на пути к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса.
Лидер России предполагал, что для украинской стороны перемирие является выгодным решением, поскольку оно могло бы снять изоляцию, наложенную на группировку, вторгшуюся в Россию. По его мнению, именно украинская сторона должна была настоять на обращении к американскому руководству с требованием установления прекращения огня, учитывая ситуацию на местах.
Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель.
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