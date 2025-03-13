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Многообещающе: Трамп ответил на слова Путина о нюансах перемирия на Украине

1:13
Мир

Президент США Дональд Трамп выразил положительное отношение к заявлениям российского лидера о возможности прекращения боевых действий на Украине.

Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе

На пресс‑конференции в Белом доме, которая состоялась перед его встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп отметил, что слова Путина выглядят многообещающе.

Он также подчеркнул свою готовность встретиться с российским президентом для обсуждения этой инициативы, добавив, что добиться прекращения огня следует как можно быстрее.

Со своей стороны, 13 марта Владимир Путин озвучил свою позицию, согласно которой прекращение военных действий в Украине должно стать первым шагом на пути к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса.

Лидер России предполагал, что для украинской стороны перемирие является выгодным решением, поскольку оно могло бы снять изоляцию, наложенную на группировку, вторгшуюся в Россию. По его мнению, именно украинская сторона должна была настоять на обращении к американскому руководству с требованием установления прекращения огня, учитывая ситуацию на местах.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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