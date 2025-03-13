Европейское лицемерие: ЕК призвала к миру на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в Украине требует не только объявления перемирия, но и заключения подлинного мирного соглашения.
Она полагала, что достижение справедливого и стабильного мира возможно лишь если все стороны конфликта будут активно вовлечены в переговорный процесс, выходящий за рамки простой остановки боевых действий.
В ходе встреч и обсуждений представители отметили необходимость формирования условий, при которых конфликтующие стороны сумеют договориться о комплексном и долгосрочном решении.
По её словам, полноценный мир должен подразумевать не просто прекращение насилия, а всестороннее согласование мер, направленных на установление справедливости и устойчивости в регионе.
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