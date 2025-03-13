Финансовый крах США — правительство Америки может объявить шатдаун

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Дональд Трамп не исключил вероятность частичного прекращения работы американского правительства уже на текущей неделе, возложив ответственность за такой сценарий на Демпартию.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

В ходе общения с журналистами в Белом доме перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп подчеркнул, что республиканцы выполнили свою часть работы, обеспечив необходимую поддержку законопроекта. По его словам, в случае "шатдауна" вина ляжет на демократов, даже если они сами и не признают этого.

Американский лидер выразил надежду, что демократы все же поддержат законопроект о финансировании правительства в Сенате. Однако, как ранее отметил министр финансов США Скотт Бессен в интервью CNBC, подобный кризис станет "катастрофическим" для страны и нанесет серьезный ущерб экономике.

С субботы правительство США рискует столкнуться с частичным прекращением работы, если Конгресс не примет законопроект о его финансировании.

Ранее Палата представителей одобрила документ, предусматривающий финансирование до 30 сентября, но для его утверждения в Сенате требуется 60 голосов из 100. У республиканцев есть лишь 53 голоса, а демократы открыто заявляют о намерении голосовать против.

Уточнения

Шатдаун (англ. Shutdown):



Приостановка работы правительства США