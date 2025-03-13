Трамп настроен серьезно: Америка аннексирует Гренландию

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о входе Гренландии в состав США, заявил о аннексии острова.
В своем ответе Трамп использовал формулировку, что он "думает", что со стороны Америки произойдет аннексия Гренландии.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.
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