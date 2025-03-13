Ликвидация Трампа — Запад узнал о готовности Киева устранить президента США

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Бывший советник американского военного ведомства, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что со стороны Киева может исходить угроза покушения на президента США Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

По его мнению, в Соединённых Штатах находится более двухсот тысяч выходцев с Украины, и среди них могут быть тысячи представителей тайных силовых структур, которые потенциально способны организовать покушение. Макгрегор утверждает, что Трампу необходима усиленная охрана, поскольку он продолжает оставаться фигурой, против которой могут вестись подобные действия.

В прошлом году, как отмечает аналитик, имели место две попытки покушения на Трампа.

Первая произошла 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Пенсильвании, когда бывший глава государства получил ранение в область уха, причём один человек из публики погиб, а двое получили ранения. Вторая атака состоялась 15 сентября того же года около гольф-клуба во Флориде.

Эксперт настаивает, что эти события подчеркивают серьёзность текущей угрозы и важность предпринять дополнительные меры безопасности.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

