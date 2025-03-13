Единая линия — РФ и Белоруссия осудили давление на независимые страны

Владимир Путин и Александр Лукашенко осудили давление на те страны, которые ведут самостоятельную политику.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

В совместном заявлении, обнародованном президентами Российской Федерации и Республики Белоруссия, указывается, что обе страны выступают против инициатив отдельных государств, предполагающих создание своеобразных правовых инструментов для давления на тех, кто ведёт самостоятельную политику.

Согласно документу, лидеры подчёркивают важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. В заявлении также подчёркивается негативное отношение к попыткам формировать квазиюридические механизмы, направленные на ограничение независимого курса в политике и экономике.

Уточнения

Республика Беларусь — унитарное государство, административно-территориальной единицей первого уровня которого являются город Минск и 6 областей.

