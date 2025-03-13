Россия сохранит за собой освобожденные территории — Трамп заявил о территориальных уступках

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что американская администрация ведёт переговоры с руководством Украины по вопросу принадлежности определённых территорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Он указал, что во время консультаций обсуждаются земли, которые могут остаться в составе страны или перейти России по итогам конфликта.

По словам главы Белого дома, в повестке также присутствует анализ всех аспектов окончательного урегулирования. Трамп уточнил, что эта информация прозвучала перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, которая проходила в Белом доме.

Уточнения

До́нальд Джон Трам — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии.

