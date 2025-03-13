Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убегать или драться? Как правильно вести себя при нападении собаки
От бедного до дворянина за 5 минут: как тысячи людей скупают французские замки
Трамп настроен серьезно: Америка аннексирует Гренландию
Ликвидация Трампа — Запад узнал о готовности Киева устранить президента США
Единая линия — РФ и Белоруссия осудили давление на независимые страны
Роналдо снял свою кандидатуру на пост президента CBF
Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом
Россия сохранит за собой освобожденные территории — Трамп заявил о территориальных уступках
Устойчивые бактерии атакуют: почему экология важнее, чем мы думали

Новая стратегия — раскрыты подробности переговоров РФ и США

0:55
Мир

Россия и США ведут переговоры о формировании нового стратегического направления двустороннего взаимодействия.

США и Россия
Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
США и Россия

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя текущее состояние отношений между государствами.

Основные аспекты переговоров

По словам Ушакова, в настоящее время обсуждаются общие принципы будущего курса российско-американского сотрудничества. Однако, прежде чем перейти к конкретным шагам, Вашингтон намерен сосредоточиться на завершении конфликта на Украине.

Влияние украинского кризиса на диалог между РФ и США

Американская сторона рассматривает урегулирование ситуации на Украине как ключевое условие для дальнейшего выстраивания отношений с Москвой. Этот вопрос остается одним из основных факторов, влияющих на перспективы двустороннего сотрудничества.

Уточнения

Ушаков Юрий Викторович (род. 1947) — российский дипломат, помощник Президента Российской Федерации по международным делам с 2012 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Цена на золото установила новый рекорд
Убегать или драться? Как правильно вести себя при нападении собаки
От бедного до дворянина за 5 минут: как тысячи людей скупают французские замки
Трамп настроен серьезно: Америка аннексирует Гренландию
Ликвидация Трампа — Запад узнал о готовности Киева устранить президента США
Единая линия — РФ и Белоруссия осудили давление на независимые страны
Роналдо снял свою кандидатуру на пост президента CBF
Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом
Россия сохранит за собой освобожденные территории — Трамп заявил о территориальных уступках
Устойчивые бактерии атакуют: почему экология важнее, чем мы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.