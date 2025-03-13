Новая стратегия — раскрыты подробности переговоров РФ и США

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Россия и США ведут переговоры о формировании нового стратегического направления двустороннего взаимодействия.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя текущее состояние отношений между государствами.

Основные аспекты переговоров

По словам Ушакова, в настоящее время обсуждаются общие принципы будущего курса российско-американского сотрудничества. Однако, прежде чем перейти к конкретным шагам, Вашингтон намерен сосредоточиться на завершении конфликта на Украине.

Влияние украинского кризиса на диалог между РФ и США

Американская сторона рассматривает урегулирование ситуации на Украине как ключевое условие для дальнейшего выстраивания отношений с Москвой. Этот вопрос остается одним из основных факторов, влияющих на перспективы двустороннего сотрудничества.

Уточнения

Ушаков Юрий Викторович (род. 1947) — российский дипломат, помощник Президента Российской Федерации по международным делам с 2012 года.

