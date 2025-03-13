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Тесное сотрудничество: Россия и Белоруссия становятся ближе во всех отношениях

Мир

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение ходом выполнения программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.

Минск
Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минск

По его словам, все ранее запланированные инициативы реализованы в полном объеме, а работа над проектами на 2024-2026 годы уже выполнена более чем на четверть.

Результаты интеграции: выполненные программы и планы на будущее

Выступая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, Путин подчеркнул, что все 28 запланированных программ были полностью выполнены. Он также отметил, что реализация долгосрочной стратегии идет с опережением графика, поскольку намеченные на 2024-2026 годы задачи уже выполнены на 26%.

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания. В ходе встречи лидеры двух стран провели переговоры в формате тет-а-тет, а затем продолжили обсуждение в присутствии делегаций.

Основное внимание на переговорах уделялось укреплению союзнических отношений, экономическому сотрудничеству и реализации интеграционных инициатив в рамках Союзного государства.

Уточнения

Сою́зное госуда́рство — надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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