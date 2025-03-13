Тесное сотрудничество: Россия и Белоруссия становятся ближе во всех отношениях

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение ходом выполнения программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.
По его словам, все ранее запланированные инициативы реализованы в полном объеме, а работа над проектами на 2024-2026 годы уже выполнена более чем на четверть.
Выступая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, Путин подчеркнул, что все 28 запланированных программ были полностью выполнены. Он также отметил, что реализация долгосрочной стратегии идет с опережением графика, поскольку намеченные на 2024-2026 годы задачи уже выполнены на 26%.
13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания. В ходе встречи лидеры двух стран провели переговоры в формате тет-а-тет, а затем продолжили обсуждение в присутствии делегаций.
Основное внимание на переговорах уделялось укреплению союзнических отношений, экономическому сотрудничеству и реализации интеграционных инициатив в рамках Союзного государства.
Сою́зное госуда́рство — надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
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