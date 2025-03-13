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Стратегические интересы — Россия учитывает потребности Белоруссии

1:12
Мир

Владимир Путин подчеркнул, что при взаимодействии с любыми партнерами, в том числе как с союзниками, так и с западными странами, Москва всегда принимает во внимание интересы Белоруссии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Первый визит Лукашенко после переизбрания

13 марта белорусский лидер прибыл в Москву в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост главы государства. В начале встречи Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, а затем к обсуждению присоединились представители делегаций двух стран.

Российско-белорусское партнерство

Президент России отметил, что в дипломатических отношениях с другими государствами Москва руководствуется союзными обязательствами перед Минском. По его словам, это касается как взаимодействия с ближайшими соседями, так и контактов с западными партнерами.

Российско-белорусские переговоры подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами, а также стремление к углублению сотрудничества в разных сферах.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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