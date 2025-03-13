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Желанный кусок: ответ жителей Гренландии на вероятность ввода американских войск для захвата

2:44
Мир

Жители Гренландии скептически относятся к возможности военного захвата их территории США, однако рассчитывают, что Дания встанет на их защиту, если подобный сценарий все же реализуется.

Гренландия
Фото: commons.wikimedia.org by Ville Miettinen from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландия

Об этом рассказали корреспонденту РИА Новости жители столицы страны, Нуука.

Планы США и реакция гренландцев

Ранее издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что Дональд Трамп в период своего президентства серьезно рассматривал возможность присоединения Гренландии к США. Более того, обсуждался даже вариант военного контроля над островом.

Один из местных жителей, 50-летний мужчина, приехавший в Нуук из северной части острова, рассказал, что не верит в военный сценарий захвата, поскольку США с 1953 года присутствуют в регионе и выполняют защитную функцию. Тем не менее, он выразил надежду, что Дания окажет поддержку гренландцам в случае подобного развития событий.

Аналогичную позицию выразил 25-летний житель Калук, который сомневается в военном конфликте, но считает, что население Гренландии должно иметь возможность рассчитывать на защиту. Он отметил, что остается лишь надеяться на лучшее.

О своей точке зрения рассказала и 50-летняя чиновница Беа. Она призналась, что не верит в реализацию подобного сценария, но назвала происходящее непредсказуемым и выразила интерес к тому, как будут развиваться события.

Однако не все гренландцы восприняли ситуацию всерьез. 60-летний местный житель, находившийся в подпитии, заявил, что ему абсолютно безразлично, к кому будет принадлежать остров.

Политическая ситуация и возможный референдум

На фоне заявлений Трампа в Гренландии усилились дискуссии о возможной независимости от Дании. Во вторник на острове прошли парламентские выборы, и новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума по этому поводу.

Стоит отметить, что ни одна политическая партия Гренландии не поддерживает идею вхождения в состав США. Напротив, большинство политиков выступает за полную независимость, без влияния как Дании, так и Америки.

Немного истории

До 1953 года Гренландия имела статус датской колонии, но позже стала частью Королевства Дания. В 2009 году остров получил автономию, что дало ему право на самоуправление и независимое формирование внутренней политики.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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