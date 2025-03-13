Желанный кусок: ответ жителей Гренландии на вероятность ввода американских войск для захвата

Жители Гренландии скептически относятся к возможности военного захвата их территории США, однако рассчитывают, что Дания встанет на их защиту, если подобный сценарий все же реализуется.
Об этом рассказали корреспонденту РИА Новости жители столицы страны, Нуука.
Ранее издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщило, что Дональд Трамп в период своего президентства серьезно рассматривал возможность присоединения Гренландии к США. Более того, обсуждался даже вариант военного контроля над островом.
Один из местных жителей, 50-летний мужчина, приехавший в Нуук из северной части острова, рассказал, что не верит в военный сценарий захвата, поскольку США с 1953 года присутствуют в регионе и выполняют защитную функцию. Тем не менее, он выразил надежду, что Дания окажет поддержку гренландцам в случае подобного развития событий.
Аналогичную позицию выразил 25-летний житель Калук, который сомневается в военном конфликте, но считает, что население Гренландии должно иметь возможность рассчитывать на защиту. Он отметил, что остается лишь надеяться на лучшее.
О своей точке зрения рассказала и 50-летняя чиновница Беа. Она призналась, что не верит в реализацию подобного сценария, но назвала происходящее непредсказуемым и выразила интерес к тому, как будут развиваться события.
Однако не все гренландцы восприняли ситуацию всерьез. 60-летний местный житель, находившийся в подпитии, заявил, что ему абсолютно безразлично, к кому будет принадлежать остров.
На фоне заявлений Трампа в Гренландии усилились дискуссии о возможной независимости от Дании. Во вторник на острове прошли парламентские выборы, и новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума по этому поводу.
Стоит отметить, что ни одна политическая партия Гренландии не поддерживает идею вхождения в состав США. Напротив, большинство политиков выступает за полную независимость, без влияния как Дании, так и Америки.
До 1953 года Гренландия имела статус датской колонии, но позже стала частью Королевства Дания. В 2009 году остров получил автономию, что дало ему право на самоуправление и независимое формирование внутренней политики.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.
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