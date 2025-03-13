Президент России Владимир Путин заявил, что ряд мировых лидеров активно занимается вопросами украинского урегулирования, несмотря на загруженность внутренними делами.
По его словам, особое внимание этому уделяют председатель КНР, премьер-министр Индии, а также президенты Бразилии и ЮАР.
Как отметил российский лидер в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, мировое сообщество прилагает значительные усилия для достижения мира.
Путин подчеркнул, что Москва ценит вклад этих стран, поскольку их деятельность направлена на прекращение боевых действий и снижение человеческих потерь.
Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти.
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