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Мировое признание — РФ подчеркивает благородность стремлений к миру на Украине

2:00
Мир

Президент России Владимир Путин выразил признательность мировым лидерам, которые прилагают усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

По его словам, стремление к прекращению боевых действий и минимизации человеческих потерь можно считать благородной миссией.

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы государства. Сначала лидеры двух стран провели часовые переговоры в формате тет-а-тет, после чего состоялась встреча с расширенным составом делегаций.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер отметил, что председатель КНР, премьер-министр Индии, а также президенты Бразилии и ЮАР активно участвуют в обсуждении путей прекращения конфликта. Путин подчеркнул, что Россия ценит их усилия, направленные на достижение мира.

Перемирие на 30 дней: инициатива США и позиция России

Тем временем в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и Украины. По ее итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление с Вашингтоном, в котором говорилось о готовности Киева принять предложение о 30-дневном прекращении огня, с возможностью продления по согласованию сторон.

Однако ранее Путин во время совещания с Советом безопасности РФ в январе подчеркивал, что временное перемирие не может быть окончательной целью урегулирования конфликта.

Он заявлял, что России нужен долгосрочный мир, а кратковременная пауза в боевых действиях может лишь дать украинским силам возможность перегруппироваться и укрепить свои позиции. Москва также неоднократно указывала, что Киев систематически нарушал ранее достигнутые договоренности.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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