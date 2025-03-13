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Путь российскому газу — переговоры решат судьбу Северных потоков

Мир

Американские власти ведут переговоры с Россией и Германией о возможном приобретении газопроводов "Северный поток", а также другой энергетической инфраструктуры.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Цель обсуждений — восстановление поставок российских энергоносителей в Европу после окончания военного конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Correctiv, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Согласно информации журналистов, диалог между сторонами ведется уже значительное время. Помимо газопроводов, Соединенные Штаты проявляют интерес к активам российской нефтяной компании в Германии.

В частности, речь идет о дочернем предприятии "Роснефти", которому принадлежит 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, а также доли в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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