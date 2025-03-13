Бизнес на человеческих костях: раскрыта международная банда похитителей людей

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Казахстанское Министерство внутренних дел объявило о ликвидации международной группировки, занимавшейся незаконной торговлей человеческими органами. Об этом сообщает издание EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грабитель

Официальное заявление ведомства опубликовано на его сайте.

По информации МВД Казахстана, в Польше была задержана 35-летняя гражданка, находившаяся в международном розыске с 2020 года. Ее подозревают в причастности к транснациональной преступной сети, специализировавшейся на нелегальных операциях по трансплантации органов.

Как следует из сообщения, в период с 2017 по 2018 год члены группировки проводили незаконные трансплантации в медицинских учреждениях Казахстана. В преступных схемах, по данным МВД, участвовали граждане Израиля, Украины, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Задержанная, согласно информации ведомства, координировала прибытие и размещение доноров и реципиентов, организовывала их медицинское обследование, оплачивала расходы и следила за соблюдением мер конспирации.

Она также инструктировала доноров о том, как маскировать истинные отношения с реципиентами, в том числе путем запоминания ложных сведений о родственных связях.

В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Казахстан для продолжения следственных действий.

Уточнения

Трансплантация — в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

