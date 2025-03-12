Экономическое давление — Трамп не продлил действие лицензии для расчетов с РФ

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Дональд Трамп не продлил генеральную лицензию Минфина, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, попавшие под санкции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, уточнив, что данный вопрос находится в компетенции Минфина США.

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Центральный банк РФ, исключительно для оплаты нефти, газа, угля и других энергоресурсов. Ее действие истекло 12 марта.

По оценкам экспертов, это может привести к росту цен на нефть примерно на пять долларов за баррель.

В январе администрация бывшего президента Джо Байдена ввела масштабные санкции против российского энергетического сектора.

Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, такие как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, участвующих в транспортировке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Непродление лицензии 8L означает, что с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с российскими банками, попавшими под санкции, для расчетов за энергоресурсы. Это решение может серьезно осложнить торговлю энергоносителями между Россией и другими странами.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

