Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте

Экономическое давление — Трамп не продлил действие лицензии для расчетов с РФ

1:38
Мир

Дональд Трамп не продлил генеральную лицензию Минфина, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, попавшие под санкции.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, уточнив, что данный вопрос находится в компетенции Минфина США.

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Центральный банк РФ, исключительно для оплаты нефти, газа, угля и других энергоресурсов. Ее действие истекло 12 марта.

По оценкам экспертов, это может привести к росту цен на нефть примерно на пять долларов за баррель.

В январе администрация бывшего президента Джо Байдена ввела масштабные санкции против российского энергетического сектора.

Ограничения затронули ведущие нефтегазовые компании, такие как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 судов, участвующих в транспортировке российской нефти. Эти меры были направлены на сокращение экспортных доходов России и усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Непродление лицензии 8L означает, что с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с российскими банками, попавшими под санкции, для расчетов за энергоресурсы. Это решение может серьезно осложнить торговлю энергоносителями между Россией и другими странами.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Наука и техника
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.