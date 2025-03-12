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Трамп раскрыл подробности принуждения России к перемирию

0:57
Мир

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложенное соглашение о немедленном прекращении огня на Украине, отметив, что оно может быть выгодно для России.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Вместе с тем он оговорился, что соглашение одновременно несет в себе "определенные" сложности.

В разговоре с журналистами в Белом доме он подчеркнул, что не оценивает ситуацию в терминах вероятности, но считает, что договоренность имеет смысл для российской стороны, хотя и вызывает вопросы с другой.

Трамп назвал текущую ситуацию на Украине крайне запутанной, подчеркнув, что достижение перемирия требует учета множества факторов. По его словам, предложение о прекращении огня может быть интересно России, однако оно также сопряжено с определенными рисками и противоречиями.

Президент США не стал давать конкретных прогнозов относительно того, согласится ли Москва на такие условия.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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