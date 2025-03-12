Противоречивый план: Америка раскрыла замысел решения по Украине

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Белый дом объявил, что США стремятся к достижению долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое бы учитывало интересы всех участвующих сторон.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

По словам пресс-секретаря Каролин Левитт, американская администрация активно работает над созданием такого плана, который, хотя и не удовлетворит полностью все требования, позволит обеим сторонам найти компромисс и положить конец конфликту.

Левитт отметила, что в любом эффективном соглашении стороны неизбежно пойдут на уступки, но именно это и является основой для прочного мира. Она подчеркнула, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц недавно провели интенсивные переговоры в Саудовской Аравии, направленные на обеспечение долгосрочной стабильности в регионе.

Пресс-секретарь также добавила, что приоритетом для США остается достижение устойчивого мира, а не временных решений, которые могут привести к повторению конфликта. Работа над таким соглашением, по ее словам, требует времени и усилий, но является "единственным путем" к урегулированию ситуации.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

