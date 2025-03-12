Переговоры на высшем уровне — подробности диалога США и РФ по Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что советник национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Целью диалога стало обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Левитт, американская администрация продолжает активно взаимодействовать с российской стороной, стремясь к заключению долгосрочного мирного соглашения.

Ранее Белый дом объявил, что Украина уже согласилась на прекращение огня и поддержала предложенный долгосрочный мирный план. Теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

В январе президент России Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, подчеркнул, что целью урегулирования конфликта должно стать достижение устойчивого мира, а не временное перемирие.

Он отметил, что краткосрочное прекращение огня может быть использовано Киевом для перегруппировки сил и укрепления позиций. Кроме того, Москва неоднократно указывала на систематические нарушения договоренностей со стороны Украины.

Уточнения

Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.

