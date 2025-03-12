Переговоры на высшем уровне — подробности диалога США и РФ по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что советник национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой.
Целью диалога стало обсуждение путей мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Левитт, американская администрация продолжает активно взаимодействовать с российской стороной, стремясь к заключению долгосрочного мирного соглашения.
Ранее Белый дом объявил, что Украина уже согласилась на прекращение огня и поддержала предложенный долгосрочный мирный план. Теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.
В январе президент России Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, подчеркнул, что целью урегулирования конфликта должно стать достижение устойчивого мира, а не временное перемирие.
Он отметил, что краткосрочное прекращение огня может быть использовано Киевом для перегруппировки сил и укрепления позиций. Кроме того, Москва неоднократно указывала на систематические нарушения договоренностей со стороны Украины.
Бе́лый дом — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.
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