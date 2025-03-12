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В США скандал: Байден шел на преступление ради миграционной политики

1:09
Мир

Ио директора иммиграционной службы США Тодд Лайонс раскрыл информацию о том, что администрация Джо Байдена намеренно искажала данные о количестве задержанных нелегальных мигрантов.

Байден
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Байден

По его словам, десятки тысяч пойманных нарушителей границы были отпущены после простого оформления документов, однако эти случаи все равно фигурировали в отчетах как успешные задержания.

Как сообщил Лайонс, более двух третей арестов, проведенных службой в 2024 году, оказались лишь имитацией правоприменения. Нелегальные иммигранты быстро освобождались и возвращались на улицы, несмотря на то, что в официальных отчетах эти действия выдавались за эффективные меры по контролю миграции.

Лайонс подчеркнул, что предыдущая администрация использовала такие методы для создания видимости активной работы, хотя на деле никаких реальных шагов по обеспечению иммиграционного контроля не предпринималось.

Эти данные, по его словам, были выявлены в ходе внутренней проверки и свидетельствуют о системных манипуляциях статистикой.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021-2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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