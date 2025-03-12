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Миссия невыполнима — Белый дом раскрыл цель визита Уиткоффа в Москву

1:06
Мир

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что Стив Уиткофф, отправится в Москву с миссией добиться от российской стороны согласия на прекращение огня.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По словам Левитт, американская администрация рассчитывает на конструктивный диалог и надеется, что Россия поддержит инициативу.

В своем выступлении на телеканале Fox News Левитт отметила, что команда США активно работает над урегулированием конфликта. Она подчеркнула, что Уиткофф планирует посетить Москву уже на текущей неделе, чтобы представить российским представителям условия соглашения.

Пресс-секретарь добавила, что Украина уже выразила готовность к прекращению огня и долгосрочному мирному плану, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

Левитт также подчеркнула, что США придают большое значение этому визиту и надеются на положительный исход переговоров. По ее словам, достижение мира на Украине остается приоритетом для американской администрации.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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