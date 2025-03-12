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Дания лишится Гренландии — остров готовится к обретению независимости

3:49
Мир

Жители города Нуук, столицы Гренландии, полагают, что прошедшие во вторник парламентские выборы могут привести к постепенному движению острова к независимости от Королевства Дания.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Об этом РИА Новости рассказали несколько местных жителей.

Один из жителей Нуука, пожелавший сохранить анонимность, отметил в беседе, что результаты выборов свидетельствуют о желании перемен среди гренландцев. Он пояснил, что победа двух оппозиционных партий — "Демократы" и "Налерак" — говорит о стремлении населения отойти от политики двух других партий ("Инуиты Атакатигиит" и "Сиумут"), которые поочерёдно руководили островом последние 15 лет.

При этом неожиданная победа "Демократов", по его мнению, отражает предпочтение местных жителей двигаться к независимости постепенно, в тесном взаимодействии и согласовании шагов с Данией.

Также он предположил, что партия "Налерак", получившая второе место (восемь мандатов из тридцати одного), скорее всего, останется в оппозиции. Причина состоит в том, что её радикальная позиция о немедленном провозглашении независимости противоречит более осторожной позиции победивших "Демократов" и партии нынешнего премьер-министра "Инуиты Атакатигиит".

В связи с этим возможным видится создание коалиции между "Демократами" и "Инуитами Атакатигиит", однако с заменой премьер-министра на лидера "Демократов" Йенса Нильсена.

Молодые датчане Фиона и Эрик, проживающие на острове менее года, также положительно восприняли итоги голосования, отметив, что подход "Демократов" к вопросу независимости является наиболее разумным. Они выступают за неторопливый и взвешенный процесс, который не вызовет лишних конфликтов с датскими властями.

Стелла, сорокалетняя сотрудница торгового центра в Нуке, тоже выразила удовлетворение итогами выборов и ожидает формирования правящей коалиции между "Демократами" и "Инуитами Атакатигиит". По её мнению, радикальные взгляды партии "Налерак" могут привести к ненужной напряжённости, поэтому постепенный подход к независимости кажется ей наиболее приемлемым.

В то же время местный таксист Йенс Даль сообщил, что поддержал на выборах партию "Налерак", понимая при этом, что она останется в оппозиции из-за сложных отношений с другими партиями. Он подчеркнул, что лично выступает за быструю независимость острова и готов поддерживать партию даже в условиях оппозиции.

Явка на прошедшие выборы составила почти 71%. В результате голосования "Демократы" получили десять мест в парламенте, "Налерак" получил восемь мандатов, "Инуиты Атакатигиит" — семь, "Сиумут" — четыре, а партия "Атассут" — два места.

После парламентских выборов новый парламент Гренландии может принять решение о проведении референдума о независимости от Дании. Вопрос об отделении от Дании приобрёл особую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании присоединить остров к Соединённым Штатам Америки. Гренландское население и все местные политические партии категорически отвергают возможность перехода под контроль США, подчёркивая необходимость абсолютной независимости от любых внешних государств.

Гренландия была датской колонией до 1953 года. С 2009 года остров получил статус автономии с широкими полномочиями самоуправления и собственной внутренней политикой, сохранив при этом формальную принадлежность к Датскому Королевству.

Уточнения

Гренла́ндия — автономная область Дании.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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