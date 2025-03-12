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Больше, чем выражение озабоченности — генсек ООН надеется на прекращение огня на Украине

1:47
Мир

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что в ООН позитивно относятся к инициативе введения режима прекращения огня на территории Украины сроком на 30 дней.

ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ООН

Он выразил надежду, что такой шаг будет реализован на практике.

Гутерреш подчеркнул, что слишком много жизней уже потеряно, и подобная пауза в боевых действиях могла бы стать важным шагом на пути к установлению мира. По его мнению, прекращение огня должно способствовать созданию условий для справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.

Генсек ООН напомнил, что мир должен соответствовать международному праву, Уставу Организации Объединенных Наций и резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей.

Ранее состоялись переговоры между представителями Украины и Соединённых Штатов, после которых администрация США призвала стороны конфликта немедленно остановить боевые действия. В результате встречи было опубликовано совместное заявление

Офиса Владимира Зеленского и американских властей. Согласно этому документу, Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном прекращении огня с возможностью его продления при взаимном согласии сторон.

Кроме того, в совместном заявлении было отмечено, что США возобновляют передачу разведывательных данных Киеву, а также вновь начинают поставлять Украине военную помощь, прерванную ранее.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил готовность Киева полностью прекратить боевые действия, добавив, что теперь американская сторона ожидает реакции от руководства России.

Уточнения

Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический, государственный деятель и дипломат, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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