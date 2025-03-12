Наркотики и политика — стал известен призыв Китая к США после введения пошлин

Официальный представитель китайского Министерства общественной безопасности на совместном с МИД КНР специальном мероприятии заявил, что властям США следует отказаться от политизации вопроса борьбы с распространением фентанила.
Об этом стало известно в среду после публикации китайским Госсоветом "Белой книги", посвящённой контролю за оборотом веществ, связанных с фентанилом.
На этой встрече, организованной специально по случаю выхода документа, представитель министерства подчеркнул, что взаимодействие правоохранительных органов США и Китая в области противодействия наркотрафику всегда было одним из важнейших направлений двусторонних отношений и уже принесло ощутимые результаты.
Однако, по словам китайского чиновника, в последнее время американская сторона начала увязывать вопросы борьбы с наркотиками и экономические споры, в частности, повышение таможенных тарифов на китайские товары, что серьёзно подрывает атмосферу доверия и эффективность совместных действий.
Неделей ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на продукцию из Китая с 10% до 20%, объяснив это решение недостаточными усилиями Пекина по пресечению незаконного оборота наркотиков, прежде всего фентанила, поставляемого в Соединённые Штаты.
Представитель китайского министерства общественной безопасности настоятельно порекомендовал американскому руководству перестать использовать проблему фентанила в политических целях и сосредоточиться на реальном взаимодействии ради обеспечения безопасности и здоровья своих граждан.
Имена официальных лиц китайские власти попросили не упоминать при публикации информации о состоявшемся мероприятии.
Фентанил — наркотический опиоидный анальгетик, мощный агонист μ-опиоидных рецепторов. Выпускается в виде цитрата.
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