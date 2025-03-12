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Приказ ЦРУ: Америка попытается развалить Канаду через соцсети

2:14
Мир

Американские спецслужбы, в том числе ЦРУ, могут задействовать социальные сети чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в Канаде.

цру
Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
цру

Об этом сообщает канадский телеканал CBC, ссылаясь на мнение бывших руководителей разведывательных ведомств Канады.

По информации телеканала, в истории ЦРУ уже были эпизоды вмешательства и попыток дестабилизировать правительства различных государств. При этом спецслужба использовала как традиционные методы воздействия, такие как подкуп и коррупция, так и более радикальные меры, вплоть до физической ликвидации политических лидеров.

Однако, по мнению бывших высокопоставленных представителей канадской разведки, в отношении Канады американские спецслужбы, вероятно, предпочтут использовать именно социальные платформы. Бывший глава Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Ричард Фадден отметил, что подобные операции с использованием соцсетей могут оказаться ничуть не менее эффективными, чем применение секретных ресурсов разведывательных структур США.

Помимо этого, бывшие канадские разведчики не исключают и более агрессивных сценариев вмешательства Вашингтона, таких как финансирование или провоцирование групп, которые выступают за присоединение Канады к Соединённым Штатам в качестве нового штата. Целью подобных действий может быть создание иллюзии широкого общественного одобрения идеи объединения двух стран.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп уже высказывался относительно канадско-американских отношений. На фоне торговых споров с Канадой он иронично называл Джастина Трюдо, на тот момент премьер-министра страны, "губернатором великого штата Канада". Позднее Трамп дал понять, что Канада могла бы избежать введения новых таможенных пошлин и получить гарантии военной безопасности, если бы согласилась стать 51-м штатом США.

В свою очередь, Джастин Трюдо заверял, что подобные сценарии с аннексией Канады абсолютно невозможны, несмотря на неоднократные заявления американского президента о неминуемом экономическом кризисе, угрожающем Канаде в будущем.

Уточнения

Центра́льное разве́дывательное управле́ние США — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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