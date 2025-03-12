Идет изучение — что Россия думает о переговорах США и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия внимательно изучает заявления, сделанные по итогам переговоров между США и Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Песков

По его словам, российская сторона знакомится с текстом совместного заявления, принятого в Джидде.

Песков отметил, что американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня по итогам переговоров. В совместном заявлении Киева и Вашингтона говорится, что Украина готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон.

Кроме того, в документе отмечается, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов к полному прекращению огня, и теперь Вашингтон ожидает реакции Москвы на это предложение.

Россия продолжает внимательно следить за развитием событий и изучать детали переговоров, чтобы иметь возможность принять дальнейшие решения. В настоящее время Москва ожидает официальной реакции на предложение о прекращении огня и готова к дальнейшему диалогу с США и Украиной по урегулированию конфликта.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

