В Саудовской Аравии прошёл первый раунд переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Как пишет Daily Mail, на встрече присутствует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его появление обостряло и так напряжённую обстановку на встрече. Ведь Ермак — именно тот человек, из-за которого начался политический скандал с импичментом президента США Дональда Трампа.
"Трампа обвинили в давлении на Зеленского, чтобы тот раскопал компромат на семью Джо Байдена в обмен на военную "помощь". В дальнейшем эти обвинения привели к импичменту президента США", — сказано в статье.
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Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.