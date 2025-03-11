Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства
Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет
Саша Бортич призналась, что не сразу ощутила бесконечную любовь к сыну
Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Плохой сон – не ваша вина: вот почему офисная работа ведёт к бессоннице
Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре
Город, который не похож на Бразилию: европейский оазис в горах
Коппола разорился: создатель Крёстного отца остался без денег на новые фильмы

Киев ждёт провал: глава офиса Зеленского Ермак — главный враг США на переговорах

0:42
Мир

В Саудовской Аравии прошёл первый раунд переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Andriy Yermak 2020 (cropped)
Фото: commons.wikimedia.org by Офис Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Andriy Yermak 2020 (cropped)

Как пишет Daily Mail, на встрече присутствует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его появление обостряло и так напряжённую обстановку на встрече. Ведь Ермак — именно тот человек, из-за которого начался политический скандал с импичментом президента США Дональда Трампа.

"Трампа обвинили в давлении на Зеленского, чтобы тот раскопал компромат на семью Джо Байдена в обмен на военную "помощь". В дальнейшем эти обвинения привели к импичменту президента США", — сказано в статье.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Красота и стиль
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Дивиденды крупнейших компаний мира установили рекорд
Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства
Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет
Саша Бортич призналась, что не сразу ощутила бесконечную любовь к сыну
Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Плохой сон – не ваша вина: вот почему офисная работа ведёт к бессоннице
Киев ждёт провал: глава офиса Зеленского Ермак — главный враг США на переговорах
Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре
Город, который не похож на Бразилию: европейский оазис в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.