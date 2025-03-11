К переговорам в Саудовской Аравии Киев приготовил дикие требования

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак к переговорам в Саудовской Аравии подготовил несколько драфтов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники из ОПУ.

Отмечается, что Ермак приготовил предложения по территориям, которые Киев готов уступить России. Публично украинская делегация будет требовать границ 22 февраля 2022 года, правда, все осознают, что Москва не будет даже обсуждать это.

Почему Банковая придумала вариант: уступить по линии разграничения, но без Херсона и Запорожья, так же Киев будет пытаться включить возвращения ЗАЭС.