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Мировой изоляции не случилось — Южная Корея ждет участия Путина в АЭС

3:27
Мир

Согласно информации агентства Ньюсис, глава южнокорейской провинции Северная Кёнсан, где в текущем году пройдут мероприятия АТЭС.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Он выразил желание видеть президента Российской Федерации Владимира Путина среди участников ноябрьского саммита в Кёнчжу.

В ходе встречи с российским послом в Южной Корее Георгием Зиновьевым губернатор Ли Чхоль У призвал к более тесному сотрудничеству между странами в различных сферах и подчеркнул важность присутствия российского лидера на предстоящем саммите АТЭС 2025 года.

Опыт России как ценный пример

Глава провинции особо отметил значимость опыта России в организации саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке. По мнению Ли Чхоль У, российская сторона успешно провела мероприятие в условиях кризиса и трансформации политической обстановки между ключевыми мировыми игроками, включая США и Китай.

Губернатор считает, что этот опыт может послужить важным ориентиром для властей провинции Северная Кёнсан, готовящих саммит в Кёнчжу в сложных внутриполитических и международных обстоятельствах.

Ответная позиция российской стороны

Как сообщает Ньюсис, посол Зиновьев выразил надежду на укрепление двусторонних обменов и заверил в готовности приложить максимальные усилия для обеспечения успешного проведения саммита АТЭС в этом году.

После официальной части встречи дипломатическая делегация совместно с губернатором посетила историческую деревню Хахве и конфуцианскую академию Пёнсан совон в городе Андон, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа также включала осмотр древнего храма Пончжонса, основанного в VII веке.

Политический контекст и амбициозные планы

Примечательно, что вскоре после инаугурации нового американского президента Дональда Трампа губернатор Ли Чхоль У, представляющий правящую партию "Гражданская сила", провел встречу с новоназначенным послом США в Южной Корее Джозефом Юном.

В ходе этой беседы глава провинции высказал мнение, что если Трампу удастся урегулировать украинский конфликт, наладить отношения с КНДР и обеспечить присутствие на саммите АТЭС в Кёнчжу как президента России Владимира Путина, так и североконейского лидера Ким Чен Ына, это могло бы сделать главу Белого дома претендентом на получение Нобелевской премии мира.

Снижение напряженности в АТЭС

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил российским СМИ в Сеуле о постепенном снижении русофобских настроений в рамках АТЭС. По информации дипломата, во время первого цикла встреч высокопоставленных должностных лиц АТЭС, проходивших в начале марта в Кёнчжу, он провел консультации с рядом делегаций, включая некоторых представителей западных стран.

Бердыев подчеркнул, что западные партнеры постепенно приходят к пониманию неизбежности диалога с Россией, основанного не на ультимативных требованиях, а на поиске взаимоприемлемых компромиссов. Дипломат охарактеризовал эту тенденцию как позитивную, хотя и находящуюся в стадии становления.

Уточнения

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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