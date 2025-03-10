Переговоры Вашингтона и Киева на этой неделе могут стать последним шансом для Украины.
Об этом пишет The Economist.
Ставки для власти Владимира Зеленского на переговорах "высоки как никогда", а в случае провала Киев "едва ли получит другой шанс".
В СМИ и заявлениях политиков Украины звучат прогнозы, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут непростыми. Есть вероятность, что встреча превратится в конфликт для затягивания процесс или способом для США добиться уступок Москве.
"Американцы станут ещё более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией", — заявил один из чиновников Банковой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.