Переговоры США и Украины на этой неделе станут последним шансом для Киева

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Переговоры Вашингтона и Киева на этой неделе могут стать последним шансом для Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюнхенская конференция

Об этом пишет The Economist.

Ставки для власти Владимира Зеленского на переговорах "высоки как никогда", а в случае провала Киев "едва ли получит другой шанс".

В СМИ и заявлениях политиков Украины звучат прогнозы, что предстоящие переговоры в Саудовской Аравии будут непростыми. Есть вероятность, что встреча превратится в конфликт для затягивания процесс или способом для США добиться уступок Москве.

"Американцы станут ещё более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией", — заявил один из чиновников Банковой.