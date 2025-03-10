Америка не поможет Киеву: Вашингтон поменял союзника

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По информации от CBS, нет никаких признаков возобновления американской военной помощи Украине даже в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Согласно этим данным, президенту США Дональду Трампу, вероятно, потребуются более существенные уступки со стороны Киева.

Телеканал CBS предполагает, что для восстановления военной и разведывательной поддержки американский лидер может выдвинуть дополнительные требования, помимо соглашения по ресурсам. При этом конкретные условия возобновления помощи остаются неопределенными.

Приостановка поддержки и реакция Киева

Ранее Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, сообщил о приостановке всей военной помощи Украине. Согласно источнику, эта мера будет действовать до тех пор, пока президент Трамп не увидит со стороны Киева реальную приверженность мирному процессу. Данная информация была впоследствии подтверждена официальным лицом Белого дома.

В ответ на это украинский президент попытался наладить отношения после предшествующего конфликта с Трампом, выразив сожаление о случившемся и заявив о готовности к скорейшим переговорам. Кроме того, по сведениям различных СМИ, украинская сторона подтвердила намерение заключить с Вашингтоном сделку по редкоземельным металлам.

Прекращение обмена разведданными

Кроме этого, есть сообщения Financial Times о прекращении предоставления американских разведданных Украине. Sky News, опираясь на украинский источник, уточнил, что США полностью, а не выборочно, прекратили делиться разведывательной информацией с Киевом.

Daily Mail также информировал о запрете Великобритании передавать Украине данные американской разведки. В то же время Пентагон воздержался от комментариев по данному вопросу в ответ на запрос РИА Новости.

Позиция России

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние, что является крайне опасной практикой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законными целями для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку военных кадров на территории европейских государств.

Представители Кремля также отмечали, что насыщение Украины западным оружием негативно влияет на перспективы переговорного процесса.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

