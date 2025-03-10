Поляки не хоят воевать за Украину: опрос показал отношение к Киеву

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Подавляющее большинство граждан Польши выступает категорически против идеи отправки польских военнослужащих на территорию Украины.

Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Польские войска

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией United Surveys.

На вопрос о целесообразности направления польского контингента на Украину отрицательно ответили 86,5% респондентов. Из них 58,5% выразили свое несогласие в решительной форме, а 28% склоняются к варианту "скорее нет".

Лишь незначительная часть опрошенных поддержала данную инициативу: 0,8% дали ответ "определенно да", а 7,6% выбрали вариант "скорее да". Затруднились с ответом 5,1% участников исследования.

Как отмечают авторы исследования, среди электората правящей коалиции, включающей "Гражданскую коалицию", "Левых" и "Третий путь", превалирует негативное отношение к отправке солдат на Украину — против высказались 80% опрошенных. Еще более единодушны в этом вопросе сторонники оппозиционных сил ("Право и справедливость" и "Конфедерация") — 95% из них не одобряют отправку польских войск на Украину.

Социологическое исследование проводилось с 21 по 24 февраля 2025 года. В нем приняли участие 1000 человек, представляющих репрезентативную выборку. Использовались методы телефонного и онлайн-опроса (CATI и CAWI). Информация о статистической погрешности не представлена.