Польша выходит на конфликт с США — Туск требует от Америки уважения

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Премьер-министр Польши Дональд Туск порекомендовал Соединенным Штатам проявлять больше уважения к своим партнерам.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

В контексте недавнего диалога с Илоном Маском, Туск отдельно подчеркнул необходимость уважения, "даже если те уступают им в масштабе", и воздерживаться от проявлений высокомерия.

Польский премьер отметил, что подлинное лидерство заключается в уважительном отношении к союзникам, вне зависимости от их величины и мощи. Он призвал американских друзей задуматься об этом, подчеркнув недопустимость надменного поведения.

Данное заявление стало реакцией Туска на заочную полемику в интернете между главой польского внешнеполитического ведомства Радославом Сикорским и американским бизнесменом Илоном Маском.

Напомним, что ранее в западной прессе циркулировали сообщения о том, что в ходе переговоров о доступе США к украинским полезным ископаемым американская сторона якобы затрагивала вопрос о возможном прекращении работы спутниковой системы Starlink на Украине. Впоследствии Илон Маск опроверг эти утверждения.

Комментируя ситуацию, Сикорский 9 марта заявил о намерении Варшавы, оплачивающей услуги Starlink для украинских военных, подыскать альтернативного поставщика, если компания SpaceX, принадлежащая Маску, зарекомендует себя как "неблагонадежный партнер". В ответ на это Маск назвал польского министра "маленьким человеком" и безапелляционно констатировал отсутствие адекватной замены своей спутниковой сети.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года.

