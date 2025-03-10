Украина Канаде не нужна — стал известен план нового министра в отношении Киева

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С приходом нового лидера Либеральной партии Марка Карни официальная Оттава снизит поддержку, оказываемую Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По словам эксперта, учитывая внутриполитическую обстановку и значительное влияние украинской диаспоры, Канада, скорее всего, будет придерживаться прежнего курса поддержки Украины. Тем не менее, как отметил Васильев, возможности страны по предоставлению существенной военной и экономической помощи могут оказаться не столь значительными, но в целом Оттава сохранит приверженность ранее выбранной линии.

Аналитик также обратил внимание, что эти процессы разворачиваются на фоне охлаждения отношений с Соединенными Штатами, в контексте которого для канадского правительства принципиально важно демонстрировать твердость своих позиций. Васильев подчеркнул, что в условиях начинающейся в Канаде предвыборной гонки либералам необходимо удержать власть, хотя, по данным опросов, их почти десятилетнее правление с большой вероятностью завершится победой консерваторов.

По мнению эксперта, одним из немногих шансов для либералов остаться у власти может стать именно противостояние с Вашингтоном. Васильев полагает, что идеологические разногласия либералов с Дональдом Трампом и американскими консерваторами в целом могут способствовать сплочению либерального электората, который и обеспечивал им относительный успех на протяжении последнего десятилетия.

Ранее стало известно, что бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту лидера правящей Либеральной партии и, следовательно, займет кресло премьер-министра.

Карни известен как высококлассный экономист, сумевший предотвратить обвал канадской экономики во время мирового финансового кризиса 2008 года. Его достижения на этом посту позволили ему стать первым в истории главой Банка Англии, родившимся за пределами Великобритании. Эту должность он занимал до 2020 года, после чего был назначен специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов.

Необходимость ухода Трюдо с поста премьера была вызвана недовольством населения миграционной политикой его правительства и высоким уровнем инфляции в стране. Трюдо возглавлял канадское правительство десять лет.

Специалисты отмечают, что в условиях экономических трудностей в Канаде и напряженности в отношениях с США, фигура Карни с его успешным опытом антикризисного управления может найти поддержку у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться до 20 октября текущего года. Точная дата голосования будет определена новым премьер-министром.

Уточнения

Либера́льная па́ртия Кана́ды — одна из трёх важнейших (наряду с Консервативной и Новой демократической) федеральных политических партий страны.

