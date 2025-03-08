Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг
Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами
Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат
От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь
Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы

В каких ещё странах отмечают Международный женский день

1:26
Мир

Международный женский день (8 марта) официально отмечается во многих странах мира, хотя его статус и традиции могут различаться.

девушка с цветами
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
девушка с цветами

В некоторых странах это государственный праздник и выходной, в других — просто отмечаемая дата.

Страны СНГ

В большинстве стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, 8 марта является официальным праздником.

Страны Европы

  • В некоторых странах Восточной Европы, таких как Болгария, Румыния, Польша, 8 марта тоже имеет особое значение.
  • В Италии, например, женщинам дарят жёлтую мимозу.

Азия

  • В Китае 8 марта отмечается довольно широко.
  • Во Вьетнаме это также важный праздник.

Африка

  • В некоторых странах Африки, например, в Анголе, Международный женский день также отмечается.

Другие страны

  • На Кубе 8 марта также отмечается на государственном уровне.

Во многих западных странах Международный женский день больше связан с феминистическими движениями и борьбой за права женщин, в то время как в постсоветских странах и ряде азиатских государств он приобрёл статус праздника уважения и поздравлений для женщин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Шоу-бизнес
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Последние материалы
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг
Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами
Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат
В каких ещё странах отмечают Международный женский день
От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь
Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы
Лесные вредители поднимают голову: климатические изменения дают им преимущество
Изба в квартире: как создать русский стиль и при этом не превратить дом в музей
7 лайфхаков для тех, кто впервые остановится в хостеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.