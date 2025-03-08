В каких ещё странах отмечают Международный женский день

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Международный женский день (8 марта) официально отмечается во многих странах мира, хотя его статус и традиции могут различаться.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain девушка с цветами

В некоторых странах это государственный праздник и выходной, в других — просто отмечаемая дата.

Страны СНГ

В большинстве стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, 8 марта является официальным праздником.

Страны Европы

В некоторых странах Восточной Европы, таких как Болгария, Румыния, Польша, 8 марта тоже имеет особое значение.

В Италии, например, женщинам дарят жёлтую мимозу.

Азия

В Китае 8 марта отмечается довольно широко.

Во Вьетнаме это также важный праздник.

Африка

В некоторых странах Африки, например, в Анголе, Международный женский день также отмечается.

Другие страны

На Кубе 8 марта также отмечается на государственном уровне.

Во многих западных странах Международный женский день больше связан с феминистическими движениями и борьбой за права женщин, в то время как в постсоветских странах и ряде азиатских государств он приобрёл статус праздника уважения и поздравлений для женщин.