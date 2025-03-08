В каких ещё странах отмечают Международный женский день

Международный женский день (8 марта) официально отмечается во многих странах мира, хотя его статус и традиции могут различаться.
В некоторых странах это государственный праздник и выходной, в других — просто отмечаемая дата.
Страны СНГ
В большинстве стран бывшего Советского Союза, таких как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, 8 марта является официальным праздником.
Страны Европы
Азия
Африка
Другие страны
Во многих западных странах Международный женский день больше связан с феминистическими движениями и борьбой за права женщин, в то время как в постсоветских странах и ряде азиатских государств он приобрёл статус праздника уважения и поздравлений для женщин.
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