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Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты

2:20
Мир

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность частичного ослабления санкционного режима против России в энергетической сфере.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По заявлениям Белого дома, такое возможно, если будет достигнуто соглашение об урегулировании украинского конфликта, сообщают источники агентства Рейтер.

По словам двух осведомленных источников, американское правительство анализирует различные способы смягчения ограничений, направленных против российского энергетического сектора, в рамках более масштабного плана.

Этот план предусматривает возможность оперативной помощи в случае, если Москва согласится завершить военные действия на территории Украины.

Белый дом, как стало известно, поручил Министерству финансов проработать варианты смягчения санкций, касающихся энергетики. Это делается в преддверии предполагаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования украинского кризиса.

Источники подчеркнули, что работа Минфина нацелена на обеспечение быстрой отмены санкций при условии достижения мирного соглашения. Однако эти усилия не должны восприниматься как готовность США снять санкции без встречных шагов со стороны России.

Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и торговых пошлин в контексте урегулирования ситуации на Украине.

В январе президент РФ подчеркнул, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не кратковременный период затишья, а долгосрочный мир. Он отметил, что Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и в этом заключается смысл специальной военной операции. Путин также добавил, что мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов всех жителей данного региона.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по украинскому вопросу, однако украинская сторона ввела законодательный запрет на них. В частности, Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий любые переговоры с российским руководством.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США — один из органов исполнительной власти США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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