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Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду

1:02
Мир

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предположил, что закрытие программ фонда USAID знаменует собой завершение политического периода президента Молдавии Майи Санду.

Майя Санду
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майя Санду

На молдавском фестивале "Мэрцишор" в Москве Чернышов заявил журналистам, что деятельность USAID и подобных фондов, по его мнению, была направлена на фальсификацию выборов и подготовку режимов, враждебно настроенных по отношению к России.

Он подчеркнул, что эти организации дискредитировали себя. По мнению политика, текущий момент знаменует собой торжество исторической правды.

Чернышов спрогнозировал постепенное налаживание отношений между Россией и Молдавией в будущем. Он отметил, что Кишенёв остро нуждается в России, равно как и Россия испытывает потребность в Молдавии.

Вице-спикер подчеркнул, что обе страны разделяют схожие ценности и, по сути, связаны духовными узами.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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