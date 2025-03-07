Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предположил, что закрытие программ фонда USAID знаменует собой завершение политического периода президента Молдавии Майи Санду.
На молдавском фестивале "Мэрцишор" в Москве Чернышов заявил журналистам, что деятельность USAID и подобных фондов, по его мнению, была направлена на фальсификацию выборов и подготовку режимов, враждебно настроенных по отношению к России.
Он подчеркнул, что эти организации дискредитировали себя. По мнению политика, текущий момент знаменует собой торжество исторической правды.
Чернышов спрогнозировал постепенное налаживание отношений между Россией и Молдавией в будущем. Он отметил, что Кишенёв остро нуждается в России, равно как и Россия испытывает потребность в Молдавии.
Вице-спикер подчеркнул, что обе страны разделяют схожие ценности и, по сути, связаны духовными узами.
Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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