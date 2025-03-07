Бывший сотрудник Кураховской ТЭЦ поделился с РИА Новости информацией о том, как представители киевского режима вывозили оборудование станции весной 2024 года.
По его словам, демонтаж происходил варварскими методами: оборудование выламывали ломом, демонтируя даже те части, которые не подлежали разборке.
Очевидец рассказал, что демонтаж произошел в последние дни весны, после завершения рабочей смены. Вывозили всё, а саму станцию разрушили. Часть оборудования снимали с помощью ломов, лишь бы оно не досталось российским силам. Указанные действия проводились украинскими инженерами.
В ноябре газета The Wall Street Journal сообщила, что киевские власти решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, испытывающих дефицит энергии. Целью было быстро починить те объекты, которые еще поддавались восстановлению. Решение о демонтаже было принято весной, а к концу лета работы были практически завершены.
Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово 6 января. Город, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска, имеет важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает условия для наступления армии в восточной части Запорожской области, вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Кура́хово — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Кураховской городской общины.
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