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Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа

1:23
Мир

Советник президента США по цифровым активам Дэвид Сакс заявил, что США не будут использовать средства налогоплательщиков для приобретения биткоина.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Однако, по его словам, власти рассматривают возможность использования других стратегий накопления этой криптовалюты, которые не будут оказывать негативного влияния на дефицит бюджета.

Он сообщил об этом в пятницу, общаясь с представителями средств массовой информации в преддверии первого саммита, посвященного цифровым валютам, где ожидается выступление президента Дональда Трампа.

Сакс пояснил, что если Министерство финансов или Министерство торговли разработают механизмы приобретения биткоина, которые не потребуют дополнительных бюджетных затрат, то им будет предоставлено право использовать эти инструменты.

Кроме того, советник президента объявил о планах проведения всестороннего аудита криптовалютных активов, находящихся в распоряжении американского правительства. Он также заявил о намерении положить конец тому, что было названо "войной" с индустрией цифровых активов.

Сакс заверил, что администрация намерена прекратить практику несправедливого преследования криптокомпаний и обеспечить создание прозрачных правил регулирования. Он подчеркнул, что это является одним из приоритетов текущей политики.

Уточнения

Битко́йн — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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