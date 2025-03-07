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Путь дипломатии — Белый дом сделал новое заявление по Украине

Мир

Белый дом заявляет о продолжении дипломатических усилий в разговоре с Украиной.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, Майк Уолт, сообщил, что администрация намерена и дальше прикладывать дипломатические усилия для разрешения противостояния между Россией и Украиной, хотя сам процесс обещает быть весьма сложным.

По его словам, уже в первые недели нового президентского срока начаты диалоговые контакты с российской стороной.

Он подчеркнул, что новая политика будет строиться на использовании так называемой "челночной дипломатии", при которой будут задействованы все доступные инструменты для того, чтобы убедить конфликтующие стороны сесть за стол переговоров.

Несмотря на решимость американского руководства, отмечались значительные трудности на пути к достижению устойчивого мира.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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