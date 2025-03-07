Дело националиста — СК направил в суд дело о нападении в Одессе

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Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что уголовное производство по факту нападения на Генеральное консульство РФ в Одессе.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

В нападении обвиняется украинский националист Тодор Пановский, передано в судебное разбирательство.

В материалах следствия отмечается, что в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения консульства, повредив имущество учреждения и забросав его огнеопасными фаерами.

Данные действия квалифицируются как преднамеренное нарушение международного порядка и направлены на осложнение двусторонних отношений.

Следствие сформировало обвинение по факту нападения на объекты, находящиеся под международной защитой, и уже предприняло меры по заочному аресту лица, внесённого в международный розыск.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.

